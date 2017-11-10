Полицейские проверили 10 украинских аэропортов. Взрывчатку не нашли

Сегодня украинским правоохранителям пришлось «попотеть»: после анонимных сообщений о минировании они проверили 10 аэропортов, но в результате ни в одном взрывчатку не нашли.

«По состоянию на сейчас, городов больше, - это Ровно, Винница, Запорожье, Харьков, Черновцы, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Херсон и Одесса. На место выезжали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники провели осмотр прилегающей территории, подозрительных предметов обнаружено не было», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

В результате серьезных сбоев в работе аэропортов не произошло, но некоторые рейсы (например, из Одессы в Стамбул) задержали.

Сколько всего поступило сообщений или оно было одним – спикер полиции не уточнил, но отметил: «Эта информация пока обобщается и уточняется, будет проверяться, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений. В дальнейшем будет приниматься решение о внесении сообщение в ЕРДР по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), которая предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы».