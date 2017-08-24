Полиция: День Флага в Донецкой области прошел без происшествий
24.08 в 10:42
Вчера, 23 августа, в Донецкой области прошли мероприятия ко Дню Государственного Флага.
По данным пресс-службы областного главка полиции, в 39-ти населенных пунктах прошло 59 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 10 тысяч человек.
Для безопасности людей были приняты все необходимые меры: увеличено количество дополнительных пеших и мобильных нарядов, активизирован контроль на блокпостах и автодорогах региона, задействованы специалисты-взрывотехники и кинологи.
По состоянию на 19.00 никаких грубых нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий не зафиксировано.
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2017-08-24 10:42:00
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24.08 в 10:10