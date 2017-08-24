Полиция: День Флага в Донецкой области прошел без происшествий

Вчера, 23 августа, в Донецкой области прошли мероприятия ко Дню Государственного Флага.

По данным пресс-службы областного главка полиции, в 39-ти населенных пунктах прошло 59 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 10 тысяч человек.

Для безопасности людей были приняты все необходимые меры: увеличено количество дополнительных пеших и мобильных нарядов, активизирован контроль на блокпостах и автодорогах региона, задействованы специалисты-взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 19.00 никаких грубых нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий не зафиксировано.