Полиция Донетчины просит помощи в розыске пропавшей местной жительницы
4.11 в 12:58
Полиция Донецкой области разыскивает Остапенко Любовь Дмитриевну 1952 года рождения. 22 октября 2017 года женщина после обеда ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Была одета: куртка-пальто коричневого цвета, синий платок. Документов и мобильного телефона при себе не было.
Если вам известна какая-либо информация о пропавшей жительнице, сообщите об этом по телефонам 095-524-03-04, 096-797-20-14 или 102.
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2017-11-04 12:58:00
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4.11 в 12:48