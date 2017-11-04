Полиция Донетчины просит помощи в розыске пропавшей местной жительницы

Полиция Донецкой области разыскивает Остапенко Любовь Дмитриевну 1952 года рождения. 22 октября 2017 года женщина после обеда ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Была одета: куртка-пальто коричневого цвета, синий платок. Документов и мобильного телефона при себе не было.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшей жительнице, сообщите об этом по телефонам 095-524-03-04, 096-797-20-14 или 102.



