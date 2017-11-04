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Полиция Мариуполя усилила меры безопасности перед матчем «Мариуполь» - «Шахтер»

4.11 в 09:42

Полицейские усилили меры безопасности накануне матча между «Мариуполем» и «Шахтером».

В частности, на улицы города вышло максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных. Усиление произошло и на въездах-выездах в город, сообщили в пресс-службе полиции.

К мерам по усилению безопасности привлечены правоохранители из других областей Украины, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме того, представители всех задействованных служб и ведомств, фан-клуб и руководство мариупольского футбольного клуба обсудили механизм взаимодействия между собой, чтобы не допустить каких-либо нарушений правопорядка на стадионе и окружающей территории.

«Призываем жителей и гостей Мариуполя не нарушать правопорядок и с пониманием отнестись к необходимым мерам», – отметили в полиции.

Напомним, матч «Мариуполь» - «Шахтер» пройдет в городе в воскресенье.

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2017-11-04 09:42:00
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