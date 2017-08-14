Полиция: на блокпосту под Мариуполем в ДТП попали 8 авто, пострадали 3 человека
14.08 в 09:13
«Мариупольские новости» ранее сообщали о том, что на блокпосту возле Мангуша, по трассе в сторону Мелекино, произошло ДТП.
По официальным данным пресс-службы областного главка полиции, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящим автомобилем, а тот, в свою очередь, протаранил еще 6 машин.
В результате пострадали 3 человека. У двух легкие травмы, у женщины перелом руки.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
/uploads/news/964x620/iFS1xD8t.JPG
2017-08-14 09:13:00
Важные новости
14.08 в 09:24