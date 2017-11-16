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Полиция поймала водителя, который насмерть сбил пешехода под Мариуполем и сбежал

16.11 в 11:23

Как мы уже писали, 11 ноября 2017 года возле поселка Боевое под Мариуполем произошло ДТП, в котором погиб пешеход - молодой человек 1984 года рождения. Полиция начала розыск водителя, который мог совершить смертельный наезд.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на данном участке дороги было видеонаблюдение. Оно показало, что в период совершения ДТП проехали 5 авто. Однако из-за недостаточной видимости ни марки, ни цвета, ни номеров машин распознать не удалось. Но спустя нескольких дней усиленной работы правоохранители «вышли» на злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель соседнего села Малиновка, который вместе со своей подругой в тот вечер ехал домой. Они так активно общались, что даже не заметили, как сбили человека.

Хотя задержанный не сразу признался правоохранителям в содеянном. По его первоначальной версии, тело мужчины уже лежало, а они только проехали мимо. Однако на тот момент у полиции было достаточно оснований считать, что именно он причастен к ДТП.

Выяснилось также, что парень ранее имел проблемы с законом и привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Сейчас открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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2017-11-16 11:23:00
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