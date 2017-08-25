Полиция: празднование Дня Независимости на Донетчине прошло без происшествий
25.08 в 11:59
Вчера, 24 августа, у 48-ми населенных пунктах Донецкой области прошло 61 мероприятие ко Дню Независимости. За правопорядком следило более 2 тысяч силовиков.
Кроме того, по области была усилена работа на блокпостах, автодорогах, увеличено количество патрулей. На улицы вышли максимальные силы полиции. А в Мариуполе ночью ездили бронепатрули, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Никаких грубых нарушений общественного порядка не допущено. Полиция Донетчины продолжает нести службу в усиленном режиме.
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2017-08-25 11:59:00
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25.08 в 11:29