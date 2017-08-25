Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Полиция: празднование Дня Независимости на Донетчине прошло без происшествий

25.08 в 11:59

Вчера, 24 августа, у 48-ми населенных пунктах Донецкой области прошло 61 мероприятие ко Дню Независимости. За правопорядком следило более 2 тысяч силовиков.

Кроме того, по области была усилена работа на блокпостах, автодорогах, увеличено количество патрулей. На улицы вышли максимальные силы полиции. А в Мариуполе ночью ездили бронепатрули, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Никаких грубых нарушений общественного порядка не допущено. Полиция Донетчины продолжает нести службу в усиленном режиме.

/uploads/news/964x620/I5UkROyh.JPG
/uploads/news/964x620/518skOZh.JPG
/uploads/news/964x620/Ll4vxGAX.JPG
/uploads/news/964x620/UlKwY3x7.jpg
/uploads/news/964x620/YL1hxtDB.JPG
/uploads/news/964x620/LlIuxfBo.JPG
/uploads/news/964x620/9jz3yce7.JPG
/uploads/news/964x620/p10Bv2Qv.jpg
/uploads/news/964x620/GYeBv8b6.JPG
/uploads/news/964x620/X0X2Lt3x.JPG
/uploads/news/964x620/2axQYLMp.JPG
/uploads/news/964x620/RRsWT0jn.JPG
/uploads/news/964x620/fs8O0Jds.JPG
/uploads/news/964x620/N8ls0EGo.JPG
2017-08-25 11:59:00
Важные новости
В Мариуполе на СРЗ горит судно
25.08 в 11:29
Перемирие на Донбассе не продлилось и двух минут: погиб военный
25.08 в 11:14
Лента новостей
Полиция: празднование Дня Независимости на Донетчине прошло без происшествий
25.08 в 11:59
В Мариуполе на СРЗ горит судно
25.08 в 11:29
Перемирие на Донбассе не продлилось и двух минут: погиб военный
25.08 в 11:14
В Мариуполе погибает памятник архитектуры
25.08 в 10:41
День Независимости в зоне АТО прошел под звуки залпов: трое военных получили ранения
25.08 в 10:26
В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель
25.08 в 10:02
«Мяч» на вашей стороне»: футболисты «Мариуполя» просят «Динамо» приехать на игру
25.08 в 09:39
Посетив Мариуполь, художник из Европы создаст проект, посвящённый Приазовью
25.08 в 09:11