Полиция: празднование Дня Независимости на Донетчине прошло без происшествий

Вчера, 24 августа, у 48-ми населенных пунктах Донецкой области прошло 61 мероприятие ко Дню Независимости. За правопорядком следило более 2 тысяч силовиков.

Кроме того, по области была усилена работа на блокпостах, автодорогах, увеличено количество патрулей. На улицы вышли максимальные силы полиции. А в Мариуполе ночью ездили бронепатрули, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Никаких грубых нарушений общественного порядка не допущено. Полиция Донетчины продолжает нести службу в усиленном режиме.