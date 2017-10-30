Полиция: выборы в ОТГ на Донетчине прошли без нарушений
30.10 в 11:25
Как сообщалось ранее, вчера, 29 октября, в Донецкой области прошли выборы в две объединенные территориальные громады в Бахмутском и Славянском районах. Пресс-служба полиции сообщает о том, что грубых нарушений публичного порядка не допущено.
В правоохранительные органы поступило 7 сообщений о нарушениях. Заявители рассказали о подкупе и «подвозе» избирателей. Сейчас по этим фактам проводятся тщательные проверки.
Полиция продолжит работать в усиленном режиме до полного завершения избирательного процесса.
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2017-10-30 11:25:00
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