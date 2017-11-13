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Полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты возле жилого дома и салона красоты на Донетчине

13.11 в 10:26

Как мы уже писали ранее, в Константиновке в спальном районе прогремел взрыв около салона красоты. Осколками повреждено здание салона, а также окна и стены на первом и втором этажах жилого дома. На месте происшествия найдены следы от гранаты Ф-1.

Как сообщили в полиции, были проведены следственно-оперативные мероприятия, и за сутки личность злоумышленника установили. Им оказался местный житель 1992 года рождения.

Выяснилось, что в тот вечер мужчина со своей женой принимали в гостях приятеля. Во время застолья хозяин решил похвастаться гранатой, однако по неосторожности выдернул кольцо. Когда присоединить его не получилось, просто бросил гранату в окно. К счастью, улицы были пустыми и жертв среди населения удалось избежать.

Во время проведения обыска по месту проживания задержанного изъято почти 100 патронов различного калибра.

Сейчас открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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2017-11-13 10:26:00
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