Полиция: Зайцево попало под обстрел, поврежден дом

Вчера, 14 ноября, около 21:00 населенный пункт Зайцево попал под обстрел, который продолжался несколько часов.

По информации пресс-службы полиции Донецкой области, в результате поврежден жилой дом по улице Коляденко. Но обошлось без пострадавших.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.