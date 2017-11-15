Полиция: Зайцево попало под обстрел, поврежден дом
15.11 в 09:01
Вчера, 14 ноября, около 21:00 населенный пункт Зайцево попал под обстрел, который продолжался несколько часов.
По информации пресс-службы полиции Донецкой области, в результате поврежден жилой дом по улице Коляденко. Но обошлось без пострадавших.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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2017-11-15 09:01:00
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