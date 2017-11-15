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Полиция: Зайцево попало под обстрел, поврежден дом

15.11 в 09:01

Вчера, 14 ноября, около 21:00 населенный пункт Зайцево попал под обстрел, который продолжался несколько часов.

По информации пресс-службы полиции Донецкой области, в результате поврежден жилой дом по улице Коляденко. Но обошлось без пострадавших.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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2017-11-15 09:01:00
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