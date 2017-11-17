Полиция запустит в Мариуполе инновационный проект «Безопасный дом»

Новый формат совместной работы предложил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин вчера во время совещания с руководителями КСН и ОСМД Мариуполя.

Как отметили в полиции, наш город станет первым, где планируется внедрить инновационный проект.

«Проект «Безопасный дом» уже успешно сработал в нескольких странах. Он предусматривает совместный с КСН, ОСМД и представителями власти мониторинг всех условий проживания и проблематики каждого конкретного дома, составление «дорожной карты» наиболее острых вопросов и их совместное решение», - сообщил Николай Семенишин.

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович рассказал, что на первом этапе участники проекта будут обследовать здания и оценивать их техническую укрепленность (освещенность, возможность доступа посторонних лиц, наличие решеток на окнах первого этажа, состояние придомовой территории, безопасность детских площадок, наличие видеонаблюдения).

На основании анализа мест риска будет проводиться совместная работа по устранению криминогенных факторов. В частности, путем установления видеокамер, приближения маршрутов патрулирования, привлечением дополнительных сил полиции.

«Полный комплекс превентивных мер, рекомендованных полицией, по статистике, повышает уровень защищенности места жительства на 85-90%», - отметил полковник полиции.

Представители громады заинтересовались предложением полиции. Проект поддержал секретарь горсовета Степан Махсма, отметив, что мэрия примет участие в его разработке.

Пилотный проект планируется запустить одновременно во всех районах Мариуполя.

Николай Семенишин подчеркнул, что оценкой работы полиции является доверие граждан: «Конечная цель проекта «Безопасный дом» - вы должны почувствовать присутствие полиции и защищенность».