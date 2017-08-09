Полицию Луганщины временно возглавил руководитель Нацполиции в Киевской области

Начальник полиции Луганской области Сергей Комиссаров ушел на больничный. На время его обязанности возьмет на себя коллега из другого региона – начальник управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

По словам руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с этого времени в правоохранительных органах вводится новая система отпусков и больничных. Отныне если начальник уходит на отдых или болеет, его заменит коллега из другой области.

«Таким образом, мы начнем новую модель отпусков руководителей полиции на Востоке, это – Донецкая и Луганская область. И эту практику мы сделаем постоянной», - отметил Князев.