Полицию Луганщины временно возглавил руководитель Нацполиции в Киевской области
9.08 в 12:07
Начальник полиции Луганской области Сергей Комиссаров ушел на больничный. На время его обязанности возьмет на себя коллега из другого региона – начальник управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.
По словам руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с этого времени в правоохранительных органах вводится новая система отпусков и больничных. Отныне если начальник уходит на отдых или болеет, его заменит коллега из другой области.
«Таким образом, мы начнем новую модель отпусков руководителей полиции на Востоке, это – Донецкая и Луганская область. И эту практику мы сделаем постоянной», - отметил Князев.
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2017-08-09 12:07:00
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