Польша не пустила в страну украинца из «черного списка»
18.11 в 16:00
Сегодня польские пограничники не пустили в страну первого украинца из «черного списка». В Польшу не смог попасть секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет.
Инцидент произошел в 12 часов на КПП «Шегини». Шеремет ехал в Ланцут вместе с делегацией общества "Надсянье" для чествования памяти павших украинских воинов.
Ранее в Польше сообщили, что в «черный список» попали украинцы, которые «на административном уровне, по политическим мотивам, не допускают продолжения эксгумаций и восстановления польских мест памяти».
Святославу Шеремету запретили въезд в Польшу на один год.
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2017-11-18 16:00:00
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