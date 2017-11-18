Польша не пустила в страну украинца из «черного списка»

Сегодня польские пограничники не пустили в страну первого украинца из «черного списка». В Польшу не смог попасть секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет.

Инцидент произошел в 12 часов на КПП «Шегини». Шеремет ехал в Ланцут вместе с делегацией общества "Надсянье" для чествования памяти павших украинских воинов.

Ранее в Польше сообщили, что в «черный список» попали украинцы, которые «на административном уровне, по политическим мотивам, не допускают продолжения эксгумаций и восстановления польских мест памяти».

Святославу Шеремету запретили въезд в Польшу на один год.