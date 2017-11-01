Помещения школ в Мариуполе были незаконно сданы в аренду

Мариупольская местная прокуратура №2 выявила нарушения при предоставлении частей школьных помещений города в аренду органам самоорганизации населения.

В частности, речь идет о помещениях школ Кальмиусского района общей площадью 75 кв.м. и стоимостью более 64 тыс грн. Установлено, что они сдавались в аренду в нарушение закона, поскольку объекты образования запрещается использовать не по целевому назначению.

С целью восстановления интересов государства, прокуратура подала 4 исковых заявления в Хозяйственный суд Донецкой области. В результате суд признал недействительными договора аренды школьных помещений и обязал их освободить.

В настоящее время судебные решения выполнены в полном объеме.