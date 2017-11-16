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Порошенко едет в Мариуполь, чтобы вручить награды морпехам, - СМИ

16.11 в 12:17

Сегодня, 16 ноября, ожидается визит президента Украины Петра Порошенко в Мариуполь. Поездка приурочена ко Дню морской пехоты, сообщают "УН" со ссылкой на информированный источник.

Планируется, что глава государства сегодня должен вручить госнаграды морским пехотинцам и осмотреть военную технику.

Напомним, 16 ноября Украина отмечает День морской пехоты. Профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты ВМС вооруженных сил Украины был установлен Указом Президента 31 марта 2014 года.

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2017-11-16 12:17:00
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