Порошенко назначил главу СБУ Донецкой и Луганской областей

Президент Украины Петр Порошенко назначил одного главу управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях. На должность назначен Александр Куць.

Порошенко уже подписал соответствующий указ. «Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», - говорится в тексте документа.

К слову, ранее Александр Куць возглавлял СБУ в Донецкой области.