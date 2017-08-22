Порошенко назначил главу СБУ Донецкой и Луганской областей
22.08 в 10:48
Президент Украины Петр Порошенко назначил одного главу управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях. На должность назначен Александр Куць.
Порошенко уже подписал соответствующий указ. «Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», - говорится в тексте документа.
К слову, ранее Александр Куць возглавлял СБУ в Донецкой области.
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2017-08-22 10:48:00
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