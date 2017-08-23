Порошенко побывал на Луганщине и открыл телевышку и театр

Вчера, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом побывал в Луганской области. Там он дал старт работе радиотелевизионной передающей станции, которая обеспечит трансляцию вещания украинских телеканалов и радио не только на подконтрольную Украине, но и на неподконтрольные территории.

Как сообщает пресс-служба главы государства, высота вышки – 134 метра.

Кроме того, Порошенко принял участие в церемонии торжественного открытия Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

«Будет очень хорошо, когда спектакли театра будут транслироваться по телевидению по той телевизионной башне, которую мы сегодня также открыли для того, чтобы защищать от одного из ключевых элементов гибридной войны, которую проводит против Украины Россия, войны информационной», - отметил он.

Также президент побывал в Харьковской области, где открыл мост по трассе Харьков-Чугуев-Изюм-Славянск.