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Порошенко подписал изменения в Госбюджет-2017: куда направят деньги

1.08 в 15:34

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Он также рассказал, куда направят значительную часть денег. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Так, первые, кто должен получить средства от перевыполнения бюджета – это социально уязвимые слои населения, а именно на финансирование субсидий.

Перевыполнение поступлений от таможни направляются на строительство дорог в областях. "Никогда таких средств на развитие дорожной сети не направлялось. Причем это в руках, в том числе, региональной власти", – сказал Порошенко.

Третьим важным направлением глава государства назвал финансирование медицины в селе. "Депутаты прислушивались к моим предложениям и выделили 4 млрд гривен для развития сельской медицины", – сказал Порошенко, отметив, что эти деньги будут направляться из специального фонда государственного бюджета, который "перейдет, в том числе, и на следующий год".

Кроме того, на нужды оборонного сектора предусмотрено выделение 2,66 млрд грн – значительная часть средств будет направлена на строительство завода по изготовлению боеприпасов, на обеспечение украинской армии разными видами вооружения, в том числе танками "Оплот", на программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников и др.

Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией.

Одним из источников финансирования вышеупомянутых программ также стала эффективная работа Генпрокуратуры, ведь именно благодаря ее работе на счета государственного казначейства было возвращено более 1 млрд долларов США.

Президент также сообщил, что будут профинансированы сооружение Музея Героев Небесной Сотни и создание Музея воинов АТО, памятные мероприятия на 85-ю годовщину Голодомора в Украине и многие другие проекты.

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2017-08-01 15:34:00
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