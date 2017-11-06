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Порошенко приветствует освобождение пограничника Колмогорова

6.11 в 18:34

Президент Украины Петр Порошенко одобрил сегодняшнее решение Высшего спецсуда об отмене приговора пограничнику Сергею Колмогорову.

«Как верховный главнокомандующий болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельствах. Война – это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Отчизна должна брать под защиту своих защитников», - написал президент на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, сегодня суд решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а самого Колмогорова выпустили из СИЗО.

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2017-11-06 18:34:00
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