Порядок раздачи земли фронтовикам-мариупольцам определит комиссия из участников АТО

Секретарь городского совета Мариуполя Степан Махсма сообщил на сегодняшней сессии, что в ближайшее время представители силовых структур должны определить делегатов из бывших участников боевых действий для создания комиссии по выделению земли для ветеранов АТО.

Он уточнил, что формирование комиссии начнётся завтра. Фронтовики будут работать совместно со специалистами управления земельных отношений Мариупольского горсовета. Новый орган будет распределять землю участникам АТО и подавать списки для утверждения на сессиях горсовета.

По мнению Степана Махсмы, этот механизм не даст больше возможности спекулировать в политических целях на теме участков для участников АТО.