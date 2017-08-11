Посещение запрещено: профилакторий «Здоровье» арендовали для морских пехотинцев

Вход на территорию профилактория «Здоровье», занятого вооружёнными морскими пехотинцами в конце мая этого года, со стороны проспекта Металлургов открыт.

На посту у входа никого не наблюдается. При этом выяснилось, что проход через санаторий все-таки запрещён. Об этом заявил представитель подразделения МП, находящийся в профилактории ПАО "Азовмаш". Морпех сообщил, что данный объект взят в аренду Минобороны Украины и его посещение запрещено.