Посещение запрещено: профилакторий «Здоровье» арендовали для морских пехотинцев
11.08 в 17:02
Вход на территорию профилактория «Здоровье», занятого вооружёнными морскими пехотинцами в конце мая этого года, со стороны проспекта Металлургов открыт.
На посту у входа никого не наблюдается. При этом выяснилось, что проход через санаторий все-таки запрещён. Об этом заявил представитель подразделения МП, находящийся в профилактории ПАО "Азовмаш". Морпех сообщил, что данный объект взят в аренду Минобороны Украины и его посещение запрещено.
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2017-08-11 17:02:00
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11.08 в 16:28