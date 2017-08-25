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Посетив Мариуполь, художник из Европы создаст проект, посвящённый Приазовью

25.08 в 09:11

Художник из Литвы Рита Алманис находилась в нашем городе в рамках культурной программы украино-литовского общества «Путь к мечте». Она провела цикл занятий с детьми по арт-терапии для психологической разгрузки малышей.

Вернувшись в Литву, Рита Алманис запланировала написать серию картин, посвящённых поездке в Приазовье.

Помимо этого, в Мариуполе была организована выставка работ Риты Алманис. Куратор общества «Путь к мечте» Инга Швендих уточнила, что выставка проходит в артзоне в "ПортCity". Кроме  работ гостьи из Литвы, на выставке представлены картины мариупольских художников.

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2017-08-25 09:11:00
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