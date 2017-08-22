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После посещения элитного кафе в Мариуполе трое человек заболели сальмонеллезом

22.08 в 14:24

С 10 по 16 августа в одну из больниц Мариуполя госпитализировали сразу пятерых посетителей элитного кафе. У троих диагностировали сальмонеллез, еще у двух – пищевую токсикоинфекцию, пишет MRPL.CITY.

По информации заведующей отделом исследований биологических факторов  Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный Центр СЭС Украины» Валентины Радченко, все пациенты употребляли мороженое собственного производства в одном из кафе. Специалисты проверили это заведение и выявили ряд отклонений в пробах продуктов и в смывах. Среди персонала выявлены двое человек, которые оказались носителями энтеропатогенных бактерий (не сальмонелла - ред.).

Сейчас четверых пострадавших выписали, еще один остается в больнице.

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2017-08-22 14:24:00
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