Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

После взрыва в Киеве пострадала ведущая «Эспрессо»

26.10 в 13:13

В результате вчерашнего взрыва возле офиса «Эспрессо» в Киеве, после которого в больницу попал нардеп Игорь Мосийчук, пострадала также ведущая телеканала Мирослава Барчук.

И до, и после взрыва она вела эфир, помогала раненым, но через время ей стало плохо: у Мирославы случился сердечный приступ.

«Наша ведущая Мирослава Барчук вела эфир перед взрывом. После взрыва первая вышла в прямой эфир с места происшествия, помогала раненым. У Мирославы случился сердечный приступ, ее госпитализировали в предынфарктном состоянии. Но после лечения в "Борисе" и Центре сердца диагноз инфаркт не подтвердился. Спасибо тебе, Мирослава, спасибо врачам. Выздоравливай», - написал журналист Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

/uploads/news/964x620/8FNSnUy4.jpg
2017-10-26 13:13:00
Важные новости
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
Лента новостей
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00
Гражданский корпус «Азов» и участники АТО не дали работать совещанию по решению земельного вопроса в Мариуполе
26.10 в 16:31
В Донецкой области началась отработка «Мигрант»
26.10 в 16:08
В Мариуполе в следующем году обещают достроить социальное жилье
26.10 в 15:54
«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов
26.10 в 15:37