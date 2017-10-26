После взрыва в Киеве пострадала ведущая «Эспрессо»

В результате вчерашнего взрыва возле офиса «Эспрессо» в Киеве, после которого в больницу попал нардеп Игорь Мосийчук, пострадала также ведущая телеканала Мирослава Барчук.

И до, и после взрыва она вела эфир, помогала раненым, но через время ей стало плохо: у Мирославы случился сердечный приступ.

«Наша ведущая Мирослава Барчук вела эфир перед взрывом. После взрыва первая вышла в прямой эфир с места происшествия, помогала раненым. У Мирославы случился сердечный приступ, ее госпитализировали в предынфарктном состоянии. Но после лечения в "Борисе" и Центре сердца диагноз инфаркт не подтвердился. Спасибо тебе, Мирослава, спасибо врачам. Выздоравливай», - написал журналист Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.