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Поставщиком газа Shell получено право продажи природного газа для НАК «Нафтогаз Украины»

8.08 в 18:44

После полного погашения в мае 2017 года возобновляемого кредита ЕБРР, НАК «Нафтогаз Украины» намерен вновь воспользоваться им в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития являются возобновляемым кредитом на три года, в течение которых для финансирования авансовых закупок газа Нафтогаз имеет право погашать и вновь занимать средства.

Происходить это может в пределах размера кредитной линии ЕБРР в $300 миллионов, которая была открыта в октябре 2015 года для закупки природного газа на западной границе Украины.

По сообщению пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины»,  ЕБРР дополнил перечень поставщиков газа для принятия участия в тендерах по закупке газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» на кредитные средства ЕБРР.

Процедуру предварительного отбора условно прошла компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания).


В июне текущего года «Нафтогазом» было объявлено о начале процедуры отбора поставщиков газа на новый отопительный сезон. После отбора импортёров было сообщено о прохождении 13 компаний, в числе которых безусловную квалификацию прошли три компании: ENGIE SA (Франция), CEZ A.S. (Чешская Республика), PGNIG (Польша).

Помимо них, условно прошли предварительный отбор ещё 10 компаний – из Великобритании, Швеции, Италии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии.

Отмечается, что открытой процедура предварительного отбора останется для новых участников на весь срок действия кредита.

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2017-08-08 18:44:00
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