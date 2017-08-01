Поступили или нет? Абитуриенты сегодня увидят списки зачисления на бюджет

Сегодня украинские ВУЗы должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения.

Информация о том, поступил или нет, появится в электронных кабинетах каждого абитуриента. Списки в бумажном виде вывесят и приемные комиссии. Сделать это обещают до 12:00, если не будет проблем с электронной базой.

Далее у поступающих будет пять дней, чтобы самостоятельно принести оригиналы документов, и уже потом они окончательно будут зачислены в выбранные университеты.

Зачисление на бюджетную форму обучения должно пройти до 12:00 7 августа, на контрактную - 30 сентября.