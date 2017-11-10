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Повышение пенсий в Украине не закончилось – Гройсман

10.11 в 13:24

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий на октябрьском осовременивании не остановится. Выплаты обещают поднять еще в 2019 году.

«Если кто-то думает, что мы провели пенсионную реформу и повышение пенсий на этом закончилось, то он глубоко ошибается. Мы будем это делать с 2019 года. Ежегодно будет справедливое повышение пенсий. Это не завершение, а только начало. Нам нужно укреплять национальную экономику», - подчеркнул Гройсман во время Часа правительства в Верховной Раде.

Кроме того, развивать будут и другие сферы. «Мы приложим все усилия, чтобы получить и качественное образование, и здравоохранение, и пенсионное обеспечение», - отметил премьер.

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2017-11-10 13:24:00
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