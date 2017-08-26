Пожар на теплоходе в АСРЗ ликвидирован в кратчайшие сроки

Вчера, 25 августа, как сообщалось ранее, произошёл пожар на теплоходе "Механик Юзвович". Сегодня мы предлагаем вам уточнённую информацию.

О пожаре на теплоходе «Механик Юзвович», прибывшем на ремонт в АСРЗ, диспетчерской службе предприятия стало известно от капитана.

В 8:30 он попросил помощи, сообщил о том, что на баке в шкиперской вверенного ему судна (где хранится ветошь, веревки и прочие вещи боцмана), произошло возгорание, начался пожар, с которым экипажу в одиночку не справится.

Информация была оперативно передана по инстанции.

На помощь экипажу были брошены пожарный буксир-спасатель «Петр Галактионов» и «Зачистная станция-1» АСРЗ и подтянуты береговые силы. В частности, два расчета спасателей 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области и «неотложка», на случай, если потребуется оказание первой медицинской помощи.

Как отмечают специалисты АСРЗ, прибывшие спасатели, не зная подробно расположения судна, грамотно и четко сработали, расчистив и обезопасив подходы к месту возгорания и эвакуировав людей с форпика.

Общими усилиями экипажа судна, работников АСРЗ и бойцов ГСЧС в 10:50 пожар был локализован, а в 11:05 ликвидирован.

В ходе инцидента серьезно не пострадали ни люди, ни само судно, ни завод.

Причина и ущерб от пожара предстоит установить специально созданной комиссии.