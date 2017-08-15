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Пожар в Опытном потушили

15.08 в 07:57

Масштабный пожар в поселке Опытное возле Донецкого аэропорта наконец потушили.

«Только что позвонил председатель Ясиноватской РГА, - пожар в Опытном ликвидирован. Спасибо всем причастным», - сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.

Напомним, пожар в прифронтовом поселке, где проживают всего 43 человека, местные жители тушили практически самостоятельно. Пожарные сюда так и не приехали.

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2017-08-15 07:57:00
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