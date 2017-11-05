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Позиции ВСУ на подступах к Мариуполю попали под обстрел из запрещенного вооружения, - Штаб АТО

5.11 в 17:59

Сегодня с утра, 5 ноября, вооруженные формирования ДНР осуществили провокационные обстрелы позиций ВСУ, расположенных на окраине Водяного, что вблизи Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр АТО, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Огонь велся из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Последствия обстрелов уточняются.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму "тишины", - говорится в сообщении.

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2017-11-05 17:59:00
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