Позиции ВСУ на подступах к Мариуполю попали под обстрел из запрещенного вооружения, - Штаб АТО

Сегодня с утра, 5 ноября, вооруженные формирования ДНР осуществили провокационные обстрелы позиций ВСУ, расположенных на окраине Водяного, что вблизи Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр АТО, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Огонь велся из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Последствия обстрелов уточняются.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму "тишины", - говорится в сообщении.