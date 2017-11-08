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Правительство утвердило монетизацию субсидий с января 2018 года. Как это будет происходить

8.11 в 19:34

Кабмин одобрил решение о введении в Украине с 1 января 2018 года монетизации субсидий, живые деньги по которым начали выплачивать еще 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, планируется, что реформирование системы расчетов по субсидиям будет состоять из трех этапов:

  1. Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг;
  2. Подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п);
  3. Монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг. Целью этих изменений, как отмечают в Минфине, является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.

Подчеркивается, что монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах по субсидиям:

  • расчет прямо из казначейства без каких-либо протоколов;
  • четкие сроки проведения расчетов по субсидиям (до 24 числа);
  • самостоятельный выбор исполнителями услуг поставщика энергоносителей и расчет "живыми" средствами от субсидий;
  • прозрачное начисление субсидий за фактические объемы потребления услуг.

Также сообщается, что такой подход к реформированию системы субсидий является требованием зарубежных партнеров — МВФ, Мирового банка, ЕС и ЕБРР.


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2017-11-08 19:34:00
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