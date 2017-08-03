Правительство вновь инициирует поднятие цен на алкоголь

В Украине в очередной раз по инициативе правительства будут повышены налоги на алкогольную и табачную продукцию, результатом чего станет изменение розничных цен.

Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс уже опубликован, как и проект постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 г. № 957», который регулирует на водку, коньяк и вино розничные цены.

После утверждения этих документов (в этом сомневаться не приходится), на спирт ставка акцизного сбора будет повышена до 141,18 гривен за литр чистого спирта, со 126,96 гривен. Акциз на пиво увеличат с 2,78 гривен до 3,09 гривен за литр; на креплёные вина и вермуты – с 8,02 гривен до 8,92 гривны за литр; игристые вина – с 11,65 гривен до 12,95 гривен за литр.

Аналогичная ситуация и с табаком: специфическая ставка для сигарет будет увеличена с 445,56 гривен до 495,46 гривен за тысячу штук.

А что касается розничных цен, так в Кабинете министров решили на водку и ликёро-водочные изделия поднять их на 8-11%; ром, виски, джин – на 4%; коньяк (бренди) на 3-6%; на игристые вина и вина с добавлением спирта, а также вермуты – на 2%.

В результате, после подорожания цена бутылки трёхзвёздочного коньяка будет стартовать со 119,46 гривен, а пол-литровая бутылка водки – от 79,55 гривен.

Пытаясь пояснить очередной рост цен, правительственные эксперты утверждают: „На сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков“.





Но, по мнению большинства экспертов, постоянный рост цен и акцизов приносит больше негативные результаты, чем позитивные. Так, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко заявляет: „Рынок алкоголя в Украине продолжает все больше уходить в „тень“, о чем свидетельствуют данные Госстата за 2016 год. Начиная с 2010 года, расходы каждой семьи на алкоголь и сигареты составляли 3,4−3,5 процента всех затрат. В 2015 году они упали до 3,3 процентов. А в 2016 году расходы на эти товары составили всего 2,9 процента. Снижение потребления алкоголя и сигарет на 20 процентов за два года — невозможная вещь. Мировой опыт показывает, что снижение или увеличение происходит на 2−3 процента, что является нормальным колебанием спроса. Исчезновение пятой части рынка — это стремительная его тенизация„.

Кроме того, по словам эксперта, нигде, кроме Беларуси, Украины и России не осталось такого понятия, как минимальные розничные цены в области подакцизных товаров, ведь это является основной причиной создания теневого рынка алкоголя.