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Правоохранителей обязали вести видеофиксацию обысков

16.11 в 20:58

Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков. "За" проголосовали 312 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на повышение уровня защиты компаний во время досудебного расследования уголовного производства, передает "112 Украина".

Так, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и во время рассмотрения ходатайств следственным судьей (если речь не идет о негласных следственных действиях). Причем видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Лицо может воспользоваться помощью адвоката при проведении у нее обысков. Кроме того, адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

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2017-11-16 20:58:00
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