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Правоохранители поместили в соццентр четырех детей, которых бросила мать

26.08 в 10:32

По информации ГУНП в Донецкой области, двух мальчиков и двух девочек женщина оставила на своего 63-х летнего сожителя пять месяцев назад. С тех пор нерадивая мать ни разу не приезжала. Об этом в соцслужбу сообщила соседка.

На момент приезда сотрудников полиции и работников службы по делам детей, дети 2007, 2011, 2013 и 2014 годов рождения находились дома одни в антисанитарных условиях.

Правоохранители поместили старших детей в Центр социально-психологической реабилитации, а самую младшую девочку - в больницу. Там им будет оказана вся необходимая помощь.

Полицейские устанавливают местонахождение матери.

В соццентре дети быстро нашли себе друзей, среди них и 4-х летняя девочка, которую вчера изъяли у пьяной матери.

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2017-08-26 10:32:00
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