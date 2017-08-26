Правоохранители поместили в соццентр четырех детей, которых бросила мать

По информации ГУНП в Донецкой области, двух мальчиков и двух девочек женщина оставила на своего 63-х летнего сожителя пять месяцев назад. С тех пор нерадивая мать ни разу не приезжала. Об этом в соцслужбу сообщила соседка.

На момент приезда сотрудников полиции и работников службы по делам детей, дети 2007, 2011, 2013 и 2014 годов рождения находились дома одни в антисанитарных условиях.

Правоохранители поместили старших детей в Центр социально-психологической реабилитации, а самую младшую девочку - в больницу. Там им будет оказана вся необходимая помощь.

Полицейские устанавливают местонахождение матери.

В соццентре дети быстро нашли себе друзей, среди них и 4-х летняя девочка, которую вчера изъяли у пьяной матери.