Правоохранители задержали причастного к терроризму на Донетчине

По информации отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, сегодня правоохранители для стандартной проверки остановили подозрительного мужчину. Оказалось, что согласно базам данных полиции именно он причастен к терроризму в Донецкой области.

Участника незаконных вооруженных формирований обнаружили полицейские на автовокзале Волновахи во время проверки. В 2015 году дважды судимый мужчина воевал с террористами ради денег. Обстреливал мирных жителей, а когда и его товарищи начали погибать, убежал.

Было установлено, что 31-летний житель Волновахского района присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса - зарплата в 50 000 рублей, а на деле он получал вдвое меньше.

Однако свои обязанности добросовестно выполнял. Получил позывной «Рыжий», в течение нескольких месяцев служил в с. Петровка под Донецком, заряжал тяжелую оружие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ли ему было обстреливать жителей своего же района, ответил, что жаль, однако чего не сделаешь ради денег.

После побега он совершил другое преступление - обокрал родную тётку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.