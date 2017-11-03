Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Председатель Федерации футбола Мариуполя обратился в полицию за защитой

3.11 в 16:30

Сегодня на пресс-конференции в Мариуполе, посвящённой взаимоотношениям с ФК "Динамо", Василий Журавлев заявил, что к нему поступила информация об угрозе его личной безопасности и жизни.

Председатель Федерации футбола Мариуполя уточнил, что 2 ноября обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить его безопасность. Он отметил, что информация об угрозе физической расправы получена в связи со скандалами и неприятными разговорами в сфере футбольной ситуации.

Журавлёв отметил, что полностью полагается на полицию, которая выяснит, от кого исходят угрозы в его адрес, если они существуют, или опровергнут информацию об угрозах, если это слухи.

/uploads/news/964x620/lFPq4JH3.JPG
/uploads/news/964x620/yx1zX8Vw.JPG
2017-11-03 16:30:00
Важные новости
В центре Мариуполя появилась новая инсталляция - объединяющее дерево
3.11 в 15:56
В Мариуполь приехала советник главы МинВОТ
3.11 в 15:37
Лента новостей
Председатель Федерации футбола Мариуполя обратился в полицию за защитой
3.11 в 16:30
В центре Мариуполя появилась новая инсталляция - объединяющее дерево
3.11 в 15:56
В Мариуполь приехала советник главы МинВОТ
3.11 в 15:37
На ж/д вокзале Мариуполя у пассажира нашли пистолет
3.11 в 15:18
Рассмотрение «мариупольского дела» ФК «Динамо» перенесли
3.11 в 14:57
Завтра в Мариуполе пройдет общегородской субботник
3.11 в 14:41
В Мариуполе почти за 1 миллион гривен ремонтируют школьный санузел
3.11 в 14:20
В Мариуполе сгорел еще один автомобиль
3.11 в 14:10