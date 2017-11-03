Председатель Федерации футбола Мариуполя обратился в полицию за защитой
3.11 в 16:30
Сегодня на пресс-конференции в Мариуполе, посвящённой взаимоотношениям с ФК "Динамо", Василий Журавлев заявил, что к нему поступила информация об угрозе его личной безопасности и жизни.
Председатель Федерации футбола Мариуполя уточнил, что 2 ноября обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить его безопасность. Он отметил, что информация об угрозе физической расправы получена в связи со скандалами и неприятными разговорами в сфере футбольной ситуации.
Журавлёв отметил, что полностью полагается на полицию, которая выяснит, от кого исходят угрозы в его адрес, если они существуют, или опровергнут информацию об угрозах, если это слухи.
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2017-11-03 16:30:00
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3.11 в 15:37