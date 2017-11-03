Председатель Федерации футбола Мариуполя обратился в полицию за защитой

Сегодня на пресс-конференции в Мариуполе, посвящённой взаимоотношениям с ФК "Динамо", Василий Журавлев заявил, что к нему поступила информация об угрозе его личной безопасности и жизни.

Председатель Федерации футбола Мариуполя уточнил, что 2 ноября обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить его безопасность. Он отметил, что информация об угрозе физической расправы получена в связи со скандалами и неприятными разговорами в сфере футбольной ситуации.

Журавлёв отметил, что полностью полагается на полицию, которая выяснит, от кого исходят угрозы в его адрес, если они существуют, или опровергнут информацию об угрозах, если это слухи.