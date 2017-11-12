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Представители городского муниципалитета рассказали в Киеве о развитии Мариуполя

12.11 в 20:00

В Киеве состоялась Национальная конференция «Демократия в действии», в ходе которой рассматривались проекты «Гражданское лоббирование», разработанные выпускниками «Академия гражданства 2017». Свои проекты презентовали Днепр, Мариуполь, Николаев и Хмельницкий.

Данный форум был организован Международным республиканским институтом IRI. В нем приняли участие как представители органов местного самоуправления, так и политических партий, общественных организаций.

На конференции присутствовали депутат Мариупольского горсовета Кирилл Папакица и  начальник управления «Секретариат совета» Мариупольской мэрии Юлия Стамбулжи, которая презентовала тему «Привлечение к общественной деятельности и изменений на местах». После ее выступления в зале развернулась дискуссия. Участники форума начали активный диалог, обсуждая со спикером актуальные вопросы развития города.

«Мы рассказали о работе местного самоуправления в Мариуполе, открытости городского сайта и других нововведениях, которые происходят в городе», - говорит Юлия Стамбулжи.

Стоит отметить, что муниципалитет Мариуполя несколько лет сотрудничает с Международным республиканским институтом. И на протяжении последних двух лет IRI проводит в городе тренинги и семинары, где принимают участие представители муниципалитета, КСН, молодежных организаций и общественники.

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2017-11-12 20:00:00
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