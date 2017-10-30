Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Представители ПРООН провели фокус-групповое исследование в Мариуполе

30.10 в 19:35

В Мариуполь прибыли представители Программы развития ООН Михаил Савва и Лариса Пыльгун и провели на базе Фонда развития Мариуполя фокус-групповое исследование реформы децентрализации в населенных пунктах-партнерах Программы по восстановлению и построению мира. Участие в программе принимают 23 города, и Мариуполь – один из них, сообщает пресс-служба горсовета.

В исследовании ПРООН поучаствовали мариупольские депутаты. Они обсудили вместе с гостями три важные темы: проблемы Мариуполя, его успехи и индикаторы, измеряющие эти показатели.

В частности, депутаты подняли темы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен, транспортного сообщения с другими городами. Все присутствующие сошлись во мнении, что, несмотря на близость линии разграничения, Мариуполь не останавливается в развитии. Городская власть принимает программы для поддержки жителей, создает новые рабочие места, заботится о досуге. Делает все возможное, чтобы здесь хотели оставаться и строить свою жизнь молодые и перспективные мариупольцы.

/uploads/news/964x620/F8mh2OKy.jpg
/uploads/news/964x620/ww1iDJGD.jpg
/uploads/news/964x620/JT8VBAmX.jpg
/uploads/news/964x620/U94AD5OR.jpg
/uploads/news/964x620/9E5dpJgK.jpg
/uploads/news/964x620/9oLyxn79.jpg
/uploads/news/964x620/Vlf95LGR.jpg
/uploads/news/964x620/2gCCNIpT.jpg
/uploads/news/964x620/LT40p7Gm.jpg
2017-10-30 19:35:00
Важные новости
В УЕФА оштрафовали донецкий «Шахтер» за поведение болельщиков
30.10 в 20:06
В Мариуполе две машины попали в аварию
30.10 в 18:55
Лента новостей
В УЕФА оштрафовали донецкий «Шахтер» за поведение болельщиков
30.10 в 20:06
Представители ПРООН провели фокус-групповое исследование в Мариуполе
30.10 в 19:35
В Мариуполе две машины попали в аварию
30.10 в 18:55
В Украине изменили цвет беретов ВДВ и знаки различия
30.10 в 18:35
Сегодня в мариупольских школах начались каникулы
30.10 в 18:08
В Мариуполе еще два двора стали уютными
30.10 в 16:59
В Мариуполе мужчина взял в заложники жену и 7-летнюю дочь и угрожал убить их
30.10 в 16:40
Политический консультант Пол Манафорт сдался властям США
30.10 в 16:11