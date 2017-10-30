Представители ПРООН провели фокус-групповое исследование в Мариуполе

В Мариуполь прибыли представители Программы развития ООН Михаил Савва и Лариса Пыльгун и провели на базе Фонда развития Мариуполя фокус-групповое исследование реформы децентрализации в населенных пунктах-партнерах Программы по восстановлению и построению мира. Участие в программе принимают 23 города, и Мариуполь – один из них, сообщает пресс-служба горсовета.

В исследовании ПРООН поучаствовали мариупольские депутаты. Они обсудили вместе с гостями три важные темы: проблемы Мариуполя, его успехи и индикаторы, измеряющие эти показатели.

В частности, депутаты подняли темы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен, транспортного сообщения с другими городами. Все присутствующие сошлись во мнении, что, несмотря на близость линии разграничения, Мариуполь не останавливается в развитии. Городская власть принимает программы для поддержки жителей, создает новые рабочие места, заботится о досуге. Делает все возможное, чтобы здесь хотели оставаться и строить свою жизнь молодые и перспективные мариупольцы.