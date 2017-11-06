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Предупреждены и «вооружены»: мариупольские коммунальщики полностью готовы к зиме

6.11 в 14:53

Зима близко, поэтому сегодня в Мариуполе коммунальщики провели учения. Они отработали связь предприятий с районами, чтобы слаженно взаимодействовать для эффективного устранения последствий непогоды. При этом присутствовали депутаты горсовета и представители комитетов самоорганизации населения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мариупольавтодор» отчитался о том, что коммунальная техника полностью готова к зиме, и уже с 15 ноября начнется ее круглосуточное дежурство. «С 15 ноября начнется круглосуточное дежурство техники по содержанию дорог и тротуаров. Сегодня мы посмотрели и отработали связь между предприятиями, районами, на которых возложен первоочередной контроль за выполнением этих работ», - рассказал заместитель мэра Михаил Когут.

В этом году количество снегоуборочной техники увеличилось на 31 единицу. Вся техника современная, поэтому дороги будут расчищать быстрее, качественнее и легче.

Представители КСН, которые по инициативе мэра уже проверили работу КП «Коммунальник», «Зеленстрой», «Горводоканал», МТТУ и его диспетчерского пункта, остались довольны такой экскурсией и отметили, что с такой техникой зима мариупольцам не страшна.

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2017-11-06 14:53:00
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