Премьер Гройсман пояснил, что будет с пенсиями после снижения коэффициента страхового стажа

Изменение коэффициента для расчета суммы пенсий с 1,35 до 1 не уменьшит выплаты для украинских пенсионеров. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы в своем Facebook.

"От предложенной нами пенсионной реформы не проигрывают ни те, кто уже на пенсии, ни те, кто только собирается выходить на пенсию. По крайней мере уже потому, что без изменений в нынешней пенсионной системе за пару лет без пенсий могут остаться все", – отметил Гройсман.

По его словам, коэффициент 1,35 в свое время вводился в виде "предвыборной манипуляции", которая позволила разово поднять пенсии.

"В дальнейшем наличие этого коэффициента сдерживало перерасчет пенсий, так как для этого нужны были значительные средства для поднятия размера базовой заработной платы, которая используется при начислении пенсий, да еще и с коэффициентом. Как следствие, пенсии тех, кто уже вышел на пенсию, "замораживались". В результате начисленная пенсия с годами становилась в реальном выражении все меньше и меньше", – пояснил премьер.

Он отметил, что осовременивание будет касаться всех пенсий, и правительство закладывает в него механизм, когда назначенные пенсии будут автоматически перечисляться ежегодно с учетом роста средней зарплаты и инфляции.

"При этом ни одна уже начисленная пенсия не уменьшится, а в целом для практически 75% пенсионеров - увеличится уже в этом году. В дальнейшем, чем быстрее будет расти украинская экономика, тем больше будут расти и доходы наших пенсионеров", – считает Гройсман.