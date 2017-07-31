Президент ФФУ приехал на игру УПЛ в Мариуполь и заговорил о матчах международного уровня

30 июля «Мариуполь» на своем поле победил одесский «Черноморец». На стадионе «Ильичевец» на этой игре присутствовал президент ФФУ Андрей Павелко. После матча в интервью каналу «Футбол 1» он отметил, что нет оснований для неприезда «Динамо» в Мариуполь.

«Это уже демарш не только против футбола, но и против целостности Украины. «Тут я буду играть, а тут нет», – это уже выборочное правосудие. Правила должны быть едины для всех. Есть регламент, и он будет выполняться. Демарш без официальной причины с запрещающими, а не рекомендационными, письмами – конечно, это поражение 0:3. Думаю, это все понимают, в том числе и болельщики «Динамо»», - отметил Павелко.

По его словам, на стадионе и во всем Мариуполе абсолютно безопасно. Были повышенные меры безопасности: в городе дежурили около трех сотен патрульных, а в области - около тысячи.

Павелко также отметил, что в Мариуполе прекрасная футбольная обстановка, на стадионе было много семей, людей старшего поколения и детей. По мнению президента ФФУ, город и болельщики давно заслужили, чтобы здесь проходили матчи самого высокого уровня.

«Здесь должны проводиться все матчи без исключения. И я уверен, что не за горами тот момент, когда в Мариуполе будут проходить матчи международного уровня вместе с юношескими и молодежными командами», - резюмировал Павелко.