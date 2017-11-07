Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине
7.11 в 18:35
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» с правками. Нововведения касаются организации концертов и выступлений российских артистов в Украине.
Итак, организаторы гастролей должны направить в СБУ запрос не позднее чем за 30 дней до концерта на разрешение для артиста, а также предоставить достоверную информацию о нем. СБУ предоставит ответ в течение 10 дней.
Итак, закон запрещает:
- призывы к пропаганде сепаратизма, установлению тоталитарного или коммунистического режимов и их символики
- пропагандировать во время выступлений Россию и ее органы власти
- выступление артистов, которые находятся в "черном списке" лиц, несущие угрозу нацбезопасности.
Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.
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2017-11-07 18:35:00
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