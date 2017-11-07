Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине

7.11 в 18:35

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» с правками. Нововведения касаются организации концертов и выступлений российских артистов в Украине.

Итак, организаторы гастролей должны направить в СБУ запрос не позднее чем за 30 дней до концерта на разрешение для артиста, а также предоставить достоверную информацию о нем. СБУ предоставит ответ в течение 10 дней.

Итак, закон запрещает:

  • призывы к пропаганде сепаратизма, установлению тоталитарного или коммунистического режимов и их символики
  • пропагандировать во время выступлений Россию и ее органы власти
  • выступление артистов, которые находятся в "черном списке" лиц, несущие угрозу нацбезопасности.

Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

/uploads/news/964x620/VKWFTj4V.jpeg
2017-11-07 18:35:00
Важные новости
В Мариуполе мужчина украл в холле больницы коляску
7.11 в 19:07
В Мариуполе продолжается строительство самого большого мультифункционального центра в Украине
7.11 в 18:09
Лента новостей
В Мариуполе мужчина украл в холле больницы коляску
7.11 в 19:07
Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине
7.11 в 18:35
В Мариуполе продолжается строительство самого большого мультифункционального центра в Украине
7.11 в 18:09
Метинвест открыл в Мариуполе развивающий класс для детей с особыми потребностями
7.11 в 17:50
На основных магистралях Донетчины хотят установить видеокамеры
7.11 в 16:50
В Мариуполе на озеленение Административной площади выделят более 4 миллионов гривен
7.11 в 16:24
В Мариуполе «потеряли» 16-летнего подростка
7.11 в 15:58
В Мариуполе перезахоронили солдата, останки которого нашли в Театральном сквере
7.11 в 15:47