Президент подписал закон о гастролях российских артистов в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» с правками. Нововведения касаются организации концертов и выступлений российских артистов в Украине.

Итак, организаторы гастролей должны направить в СБУ запрос не позднее чем за 30 дней до концерта на разрешение для артиста, а также предоставить достоверную информацию о нем. СБУ предоставит ответ в течение 10 дней.

Итак, закон запрещает:

призывы к пропаганде сепаратизма, установлению тоталитарного или коммунистического режимов и их символики

пропагандировать во время выступлений Россию и ее органы власти

выступление артистов, которые находятся в "черном списке" лиц, несущие угрозу нацбезопасности.

Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.