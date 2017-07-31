Президент подписал закон о Конституционном суде Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде Украины". Он подчеркнул, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко также отметил две принципиальные новации закона: новый прозрачный конкурс по отбору кандидатов в судьи и возможность любого юридического (за исключением представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд. Таким образом, каждый гражданин может непосредственно обратиться в КСУ.

В документе прописаны полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросы, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции Украины.

Отмечается, что в состав КСУ входят 18 судей. Учреждение является полномочным, если в его составе есть как минимум 12 судей.

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности. Он не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов Конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, съезд судей Украины. Документ описывает, каким образом происходят отбор кандидатов и их назначение.

Согласно законопроекту, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.