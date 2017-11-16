Президент Украины в Мариуполе вручил боевое знамя недавно организованному отдельному батальону морской пехоты
16.11 в 15:43
В Мариуполь прибыл президент Украины Петр Порошенко. Эскорт из трех вертолетов сел в аэропорту. Здесь же на плацу глава государства поздравил военнослужащих морской пехоты и вручил им госнаграды.
"Ваша роль в защите украинского юго-восточного форпоста - главная и определяющая", - отметил Петр Порошенко, приветствуя морпехов в Мариуполе.
Также президент вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Мариуполя, который был отделен от бригады. Подразделение было организовано 1 ноября 2017 года.
В аэропорту еще планируется проведение парада. Выставлены новая техника и вооружение, которые передадут военнослужащим.
/uploads/news/964x620/mVKm74Uq.jpg
2017-11-16 15:43:00