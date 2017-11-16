Президент Украины в Мариуполе вручил боевое знамя недавно организованному отдельному батальону морской пехоты

В Мариуполь прибыл президент Украины Петр Порошенко. Эскорт из трех вертолетов сел в аэропорту. Здесь же на плацу глава государства поздравил военнослужащих морской пехоты и вручил им госнаграды.

"Ваша роль в защите украинского юго-восточного форпоста - главная и определяющая", - отметил Петр Порошенко, приветствуя морпехов в Мариуполе.

Также президент вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Мариуполя, который был отделен от бригады. Подразделение было организовано 1 ноября 2017 года.

В аэропорту еще планируется проведение парада. Выставлены новая техника и вооружение, которые передадут военнослужащим.