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Президент Украины в Мариуполе вручил боевое знамя недавно организованному отдельному батальону морской пехоты

16.11 в 15:43

В Мариуполь прибыл президент Украины Петр Порошенко. Эскорт из трех вертолетов сел в аэропорту. Здесь же на плацу глава государства поздравил военнослужащих морской пехоты и вручил им госнаграды.

"Ваша роль в защите украинского юго-восточного форпоста - главная и определяющая", - отметил Петр Порошенко, приветствуя морпехов в Мариуполе.

Также президент вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Мариуполя, который был отделен от бригады. Подразделение было организовано 1 ноября 2017 года.

В аэропорту еще планируется проведение парада. Выставлены новая техника и вооружение, которые передадут военнослужащим.

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2017-11-16 15:43:00
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