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Президент в Мариуполе испытал новый патрульный катер в обстановке, максимально приближенной к боевой

16.11 в 17:52

Сегодня в Мариуполе с рабочим визитом находится президент Украины Петр Порошенко. Он посетил Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ, где принял участие в испытании катера UMC-1000.

"Бок о бок с морскими пехотинцами службу несут и моряки-пограничники. В течение последних лет мы улучшили их техническое оснащение. В их подразделения поступили новые модернизированные катера UMC-1000, которые я сегодня испытаю в обстановке, максимально приближенной к боевой", - отметил Порошенко.

Глава государства поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море. Во время испытаний морского судна были продемонстрированы его возможности, о которых подробно рассказал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Николай Сиринский.

Кроме того, во время посещения отряда Морской охраны, президенту продемонстрировали образцы экипировки и вооружения пограничников, а также технику и водолазное снаряжение, которые они используют, в том числе в зоне АТО.

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2017-11-16 17:52:00
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