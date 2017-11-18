Приморский район Мариуполя начал преображаться вслед за Центральным

В Приморском районе Мариуполя приняли эстафету по благоустройству дворов, не вошедших в ОСМД, которая реализовывалась в Центральном районе.

Во дворе, объединяющем две пятиэтажки на проспекте Нахимова, № 188 и 190, были установлены новые лавочки для отдыха жильцов. Их установили как у подъездов, так и в центре двора в зелёной зоне, чтобы жильцы могли отдыхать, выйдя на свежий воздух из своих квартир. Всего на данной территории установлено пять садовых скамей.