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Приморское направление в эпицентре боев: в ход идут минометы

27.10 в 08:07

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки огневая активность сместилась с Донецкого на Приморское направление.

В эпицентре обстрелов оказались позиции у Широкино, Гнутово, Водяного и Павлополя. В ход пошли 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 20 нарушений "перемирия". Во время огневых провокаций со стороны противника украинские бойцы 16 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму, это случилось на Донецком направлении.

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2017-10-27 08:07:00
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