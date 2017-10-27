Приморское направление в эпицентре боев: в ход идут минометы
27.10 в 08:07
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки огневая активность сместилась с Донецкого на Приморское направление.
В эпицентре обстрелов оказались позиции у Широкино, Гнутово, Водяного и Павлополя. В ход пошли 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 20 нарушений "перемирия". Во время огневых провокаций со стороны противника украинские бойцы 16 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму, это случилось на Донецком направлении.
/uploads/news/964x620/bUXoZbmO.jpg
2017-10-27 08:07:00
Важные новости