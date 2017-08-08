Проект «Лазурный пляж» преобразил побережье Мариуполя

Подходит к завершению второй этап реализации проекта по благоустройству городского пляжа. На побережье, расположенном у железнодорожного вокзала, установлены новые объекты. Восемь деревянных кресел с подставками для ног и 4 шезлонга необычного дизайна украсили берег, дополнив оборудование пляжа, установленное в рамках проекта в прошлом году.