Проект «Лазурный пляж» преобразил побережье Мариуполя
8.08 в 15:24
Подходит к завершению второй этап реализации проекта по благоустройству городского пляжа. На побережье, расположенном у железнодорожного вокзала, установлены новые объекты. Восемь деревянных кресел с подставками для ног и 4 шезлонга необычного дизайна украсили берег, дополнив оборудование пляжа, установленное в рамках проекта в прошлом году.
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2017-08-08 15:24:00
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8.08 в 16:23