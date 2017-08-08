Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Проект «Лазурный пляж» преобразил побережье Мариуполя

8.08 в 15:24

Подходит к завершению второй этап реализации проекта по благоустройству городского пляжа. На побережье, расположенном у железнодорожного вокзала, установлены новые объекты. Восемь деревянных кресел с подставками для ног и 4 шезлонга необычного дизайна украсили берег, дополнив оборудование пляжа, установленное в рамках проекта в прошлом году.

/uploads/news/964x620/5vI18z1E.JPG
/uploads/news/964x620/zhx4EpWK.JPG
/uploads/news/964x620/qucdO931.JPG
/uploads/news/964x620/zd1LbXG1.JPG
2017-08-08 15:24:00
Важные новости
В Мариуполе вновь возрождается машиностроение
8.08 в 16:23
Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями
8.08 в 15:58
Лента новостей
В Мариуполе вновь возрождается машиностроение
8.08 в 16:23
Сайт «Укрпочты» подвергся хакерской атаке: сервисы работают с перебоями
8.08 в 15:58
Мэр Мариуполя утвердил ремонт здания 1911 года в исторической части города
8.08 в 15:45
Проект «Лазурный пляж» преобразил побережье Мариуполя
8.08 в 15:24
Мариупольцы срубили в лесу соседнего района почти 30 деревьев
8.08 в 15:08
В результате пожара в неработающем кинотеатре в Донецкой области пострадал человек
8.08 в 14:36
В зарослях под мостом на Донетчине нашли гранату
8.08 в 14:17
В Украине стартовал внеочередной призыв в армию
8.08 в 13:57