Профсоюзное наступление: в Киеве митингуют против абонплаты за газ

Сегодня под стенами Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проходит митинг, в котором принимают участие представители профсоюзных организаций и активисты из разных регионов, пишет «112 Украина».

Требование протестующих – не вводить абонплату за газ. «Сегодня НКРЭКУ пытается принять очередное грабительское решение - ввести абонплату за газ. Это несправедливое решение: те, у кого есть только газовая плита, будут платить больше, чем сейчас. Мы будем платить за газ даже тогда, когда им не пользуемся - поехали в месяц на дачу, а за газ в квартире вынуждены будем заплатить. Мы требуем не принимать это постановление», - заявил соорганизатор акции Александр Кухарчук, член совета Всеукраинского профсоюза трудящихся.

Кроме того, протестующие требуют прекратить рост тарифов. «За год тарифы на коммунальные услуги выросли непомерно: горячая вода и отопление подорожали вдвое, электроэнергия - более чем на половину, водоснабжение - более чем на треть! В Украине энергоемкость услуг в 3-5 раз выше, чем в европейских странах. А все потому, что никто не занимается модернизацией», - заявил Сергей Павленко, председатель Федерации независимых профсоюзов Украины.