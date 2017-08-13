Прогноз погоды на сегодняшний день

По сообщению Укргидрометцентра, в воскресенье, 13 августа, в Украине ожидают жаркую погоду с температурами до 36 градусов, на западе и юге страны прогнозирутся дожди с грозами.

В западных регионах - дожди и грозы, температура воздуха ожидается 22-25 градусов. На юге - тоже дожди, но при температуре до 36 градусов.

На востоке страны - солнечно, столбик термометра поднимется до 31-36 градусов. На севере без осадков при температурах до +33.

В Киеве также будет жарко: температура поднимется до 32-34 градусов выше нуля.